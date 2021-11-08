資本策略古洞南「華第」上載樓書　巨無霸洋房近7000呎

政府提出發展「北部都會區」，發展商趁勢推出周邊的巨型豪宅項目。資本策略（0497）旗下尚家生活地產發展的古洞南洋房項目華第第一期，今日（8日）上載樓書，合共提供5幢洋房，一律面積逾五千呎。尚家生活地產董事總經理方文彬表示，預計最快今年內推出發售，惟暫未有時間表。

每座均設私人花園及車位

華第提供5幢洋房，設獨立門牌，為粉錦公路333A號、333B號、333C號、333D號及333F號。最細的洋房為333F號，實用面積也有5,809平方呎，設有2,348平方呎花園及78平方呎平台。

而最大的洋房為333B號及333C號，面積同樣為6,940平方呎，樓高3層。當中又以333B號的平台及花園最大，面積分別為1,563及5,320平方呎，大廳內設弧形樓梯，屋外連花園及泳池。而每幢洋房各連兩個車位。

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華第一期、二期共設6幢洋房

據樓書布局圖資料，整個華第項目分為一期及二期，參考最新公布樓書、涉及5幢洋房的部分為第一期；至於第二期則只有一幢洋房，為粉錦公路333E號，惟暫未有詳情。

華第所在位置鄰近另一大型洋房屋苑歌賦嶺，不過，歌賦嶺近年屢錄蝕讓成交個案，去年第四季，該屋苑有洋房以1,700萬元沽出，成交呎價約9,455元，創屋苑呎價新低紀錄。