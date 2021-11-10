信和旗下商場夥迪士尼推聖誕展覽 料人流、營業額各升20%

信和集團旗下七大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，連同利東街將與迪士尼合作，於明日（11日）至明年1月2日期間打造「Disney Winter Celebration」活動，將會在旗下商場放置不同的迪士尼人氣角色擺設及表演。

斥3000萬作聖誕宣傳推廣

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，信和集團商場於聖誕檔期一共投放約3,000萬元作宣傳推廣費用，期望在節日氣氛及商場活動帶動下，商場11月及12月份整體人流及營業額可望按年錄得20％的升幅。

她又提到，受惠政府推出消費券措施，整體市道持續向好，各行業都有不俗的表現。當中美妝及護膚商戶預期大幅提升50％，場内食肆營業額亦預期有30％的大幅提升。

屯門市廣場設美食廣場 佔地2.3萬呎

租務表現方面，她指出，現時整體商場出租率超過九成以上，回到安全、穩定水平；租金方面亦已返回2019年水平，相信未來下跌的機會不大。又指現時看不到有商戶要求減租，對商户的支援亦會有所減少。她又表示，不擔心政府將「安心出行」應用程式擴展至商場，會影響食客消費的意欲，又認為大眾已習慣使用「安心出行」進出商店。

蔡碧林透露，集團旗下屯門市廣場將引入面積約2.3萬平方呎的美食廣場FoodMaza，並於今年聖誕前正式開幕，商場餐飲類商戶佔比亦由20％提升至25％。