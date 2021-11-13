啟德MONACO ONE 341伙沽清　料最快周日加推

會德豐地產啟德新盤MONACO ONE今日（13日）展開首輪銷售342伙，當中以價單形式推出341伙，折實售價為756.8萬元，餘下一伙則以招標形式發售。項目日前截收逾6,150票。

【21：00】會德豐表示，MONACO ONE今首輪發售341伙，即日全數沽清，套現逾35.5億元。集團今年至今總銷售金額逾300億元，創紀錄新高。首輪有13組大手買家。

【15：30】暫沽約139伙

發展商指，項目開售不足4小時已經賣出約139伙單位，共套現約17.7億元，其中一組大手買家斥資約3,470萬元購入兩伙三房戶。而今天出席率近九成，有信心日內沽清全數單位，預料最快明日（14日）加推，下批單位具有加價空間。

會德豐執行董事黃光耀（中）表示，三房單位較受追捧，A組時段經已率先沽清。

【1440】會德豐：三成買家為投資者

會德豐執行董事黃光耀表示，A1組已完成揀樓，共售26伙，套現3.5億元。整個A組在兩小時內售出超過100伙。買家方面，約三成為投資者。

【1200】黃光耀：大手客時段出席率約八成半

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目接獲6,153票，超額認購逾17倍，創啟德區內新高。他指今日大手客出席率約八成半，以中小型單位最受歡迎，預計首輪單位可即日沽清。

黃光耀續指，MONACO ONE為集團區內最後一個項目，之後供應將集中在跑道區，估計基建落成後區內樓價有兩至三成上升空間，料由現時開賣呎價2.4萬元水平升穿3萬元，租金亦將跑贏大市。

陳永傑指，中原買家出席率近八成，逾七成為用家，當中約三成為換樓客。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司買家出席率近八成，逾七成為用家，當中約三成為換樓客。A1組有家庭客擬入市兩伙三房戶，涉資近3,000萬元。他續指，本月至今暫錄逾700宗一手交投，料本周末可錄約500宗，估計本月全月一手成交量可達2,300宗，有機會創一年按月新高。

MONACO ONE發售的341伙價單單位包括155個一房戶、117個兩房戶、69個三房戶，實用面積由319至 671平方呎，折實售價為756.8萬至1,733.3萬元，折實呎價由22,065元至30,659元，折實平均呎價為24,359元。至於項目唯一一伙天際平台特色單位，將以招標形式出售，招標日期定於本月12日至12月31日每日下午2時至下午5時。

【MONACO ONE交樓標準示範單位】