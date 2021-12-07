將軍澳海茵莊園加推200伙　折實均價2.3萬　開放式戶售398萬起

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園今日（7日）公布第4號價單，提供200伙，折實平均呎價22,955元，售價最平的開放式單位，折實售價為398萬元。若對比上一張價單，部分同類型單位出現高一層賣貴逾2%的情況，料新價單有輕微加價。

全數折實售價低於800萬

九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳指，新一批單位實用面積203至321平方呎，包括83伙開放式及117伙一房，分佈於第1座及第2座的高、中及低層。整批單位以最高折實價計，市值約11.6億元。全數200個單位折實售價低於800萬元，當中有57個單位折實價低於500萬元。

據新價單資料，價單售價及呎價最低為第1座8樓及9樓A7室，兩伙的實用面積同為204平方呎，價單售價同為410.3萬元，價單呎價20,113元，折實售價約398萬元，折實呎價19,510元。

海茵莊園加推4號價單，提供200伙，開放式入場單位折實價398萬元。左起鄭子宏、陳淑芳。

折實售價最貴726萬

至於最貴單位為第1座25樓B2室，實用面積321平方呎，價單售價748.7萬元，折實售價約726.24萬元；而呎價最貴的單位為第1座38樓B3室，實用面積203平方呎，價單呎價25,768元，折實呎價24,995元。

新增一按佔樓價85%

九龍建業（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，發展商同時新增「超級輕鬆建築期一按付款計劃」、「輕鬆建築期一按付款計劃」及「輕鬆120天一按付款計劃」，為買家提供高達成交金額之85%的一按貸款。首兩年息率為P減2.5%，其後為P。

部分單位高一層貴2.37%

至於對比較早前推出的價單，個別單位有輕微加價。如4號價單的第1座8樓A7室，價單售價410.3萬元，對比上一張3號價單的第1座7樓A7室的價單售價400.8萬元，出現高一層貴2.37%的情況。