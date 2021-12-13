山頂道史超域台「十間」豪宅地盤招標　4月強拍申請曾遭否決

今年4月份遭土地審裁處否決強制拍賣的山頂道81至95號史超域台「十間」，住宅地盤新近透過第一太平戴維以公開招標形式推出，是次出售涉及物業逾95%不可分割業權（全數20個單位中的19個）。將以現狀交吉或連現有租約方式進行聯合招標，截標日期為2022年1月20日正午12時。

物業現為一幅住宅用地，總地盤面積約61,449平方呎，其現有建築面積約52,332平方呎，是山頂地區僅餘的大型獨立地段。

翻查資料，上述史超域台「十間」在2018年聯合向土地審裁處申請強制拍賣，惟今年4月份遭到否決，成為過去十年首宗遭到否決的強拍申請。遭否決的主要原因，為81號地段並沒有共同樓梯與範圍內的其他建築物連接，不符合強拍條例。

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據悉，2018年項目申請強拍時，測量師對該物業估值為約15.3億元。而2018年提出強拍上址的申請人，包括華廈置業（0278）鍾棋偉等人、香港興業（0480）副主席兼董事總經理查懋成之兒媳查陳愛茵、八珍甜醋的伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等。

可發展成巨型別墅或低密度特色公寓

負責是次招標的第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，物業位處山頂地段，規模之大絕無僅有，可發展成為巨型別墅或低密度特色公寓，可塑性極高，適合大家族入住，投資者亦可作長線收租或資本增值用途。

第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部區域總監馬洛暉表示，山頂是港島區最貴重之地，招標物業附近的物業業主包括外國領事、名門望族及中外巨企。翻查成交紀錄，鄰近的山頂道77至79號的8間獨立屋，當中6間在今年初成交，平均批則呎價超過10萬元，反映山頂地段有價有市。