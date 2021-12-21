The YOHO Hub擬日內再加推106伙　最快Boxing Day展開首輪銷售

日前已加推新價單的新地（0016）元朗站新盤The YOHO Hub （The YOHO Hub第B期），擬於日內再度加推。新地代理總經理陳漢麟表示，項目收票反應理想，有機會於日內再度加推，涉及伙數預計不少於106伙，至於銷售安排也有機會於日內公布，首輪銷售最快在下周日Boxing Day（26日）展開。

港島、九龍入票人士佔四成

陳漢麟又指出，該盤入票情況與過往有所不同，按地區劃分，港島區及九龍區各佔約15%及25%，兩區合計佔比高達40%，為過去少見的情況；而餘下60%入票人士來自新界區，主要為屯門、元朗、荃灣，同時也有部分為東鐵沿線居民。

新地會董事總經理謝文娟指出，新地會會員於指定日期內買入該盤單位，可享1%折扣。而參觀示範單位人士可參加抽獎活動，中獎人士可獲贈價值逾3,000元的智能手錶。

洪水橋#LYOS套現逾17億

至於長實（1113）洪水橋新盤#LYOS亦有新部署。長實高級營業經理楊桂玲表示，適逢聖誕佳節，四大代理破天荒携手送出「層層叠賞」予「層層叠趣」花園複式戶買家，獎賞總值約45.6萬元。

#LYOS全數290伙分層單位早前於5日內全數極速售罄，最高呎價達19,605元，連同至今售出16伙的「層層叠趣」花園複式戶，整個項目截至昨天（20日），套現逾17億元。

此外，剛於過去周六（18日）進行第三輪銷售的九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園，項目累售484伙，平均成交呎價約2.2萬元，套現逾29億元。