首十個月私樓落成量1.13萬伙　全年恐難達標

私樓落成量遜預期。據屋宇署今日發表最新數據，10月份全港只有兩個項目、涉及161個私人住宅單位落成，較9月份的603伙，急跌73%，創近一年單月最少。該兩項目為深水埗AVA 228（160伙）及九龍塘禧福道12號（1伙）。

10月落成量161伙 創近一年新低

至於今年首十個月合共有45個項目、涉及11,330伙私樓落成，較去年同期的13,689伙，按年減少17%，屬近六年同期最少。

按地區劃分，今年首十個月，新界區共有18個項目落成，涉及單位總數5,901伙，佔同期整體私樓落成量約52.1%；九龍區暫時有17個，涉及單位4,584伙，佔整體私樓落成量約40.5%；至於港島區有10個項目竣工，涉及845伙，佔同期落成量僅7.4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，今年首十個月私樓落成量只有11,330伙，佔差估署全年預測的18,230伙僅約62%，進度遜於預期。儘管估計年內仍有部分項目可望趕及取得入伙紙，惟餘下兩個月時間，恐怕全年落成量難以達標，估計最終僅達約1.5萬伙水平，佔差估署早前預測約八成。

私樓動工量僅74伙屬低位

動工量方面，連續兩個月未有大型新盤動工，10月份私樓動工量持續低迷。陳海潮表示，今年10月只有一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位74伙，較9月份的只有一伙多，惟實際上仍處於低位。

至於今年首十個月累計私樓動工量有10,652伙，較去年同期的6,691伙增加59%，為2019年以來的三年同期最多。

數據顯示，10月份只有一個私樓項目動工，涉及74伙，為佳明集團（1271）旗下土瓜灣炮仗街41至45號，已於月內展開上蓋建築工序。

連同上述項目，2021年首十個月全港共有20個私樓項目動工，涉及單位總數10,652伙。當中以新界區的動工單位數量最多，涉及5個項目，合共7,291伙，單位佔整體比例約68.4%；九龍區共有9個，涉3,184伙，佔整體比率約29.9%；港島區則有6個項目，合共177伙，佔整體比例近1.7%。