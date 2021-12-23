萊坊：中環甲廈空置率連續六個月下跌

萊坊今（23日）發表最新的《香港每月物業市場報告》指，由於港島區寫字樓的租金已錄一定跌幅，具吸引力，尤其中環優質寫字樓的需求上升，空置率連續六個月下跌，跌至11月份的7.4%。

估港甲廈租金2022年升至少5%

報告指，市場普遍認為疫情推動在家工作，令寫字樓需求下跌，但據萊坊的全球（Y）our Space（「你我空間」）報告，發現約70%以香港為總部的企業表示在未來三年考慮增加寫字樓租用面積。研究結果顯示，即使在疫情期間，寫字樓空間依然被廣泛認為是香港企業的重要元素。即將踏入2022年，在「再中心化」的推動下，該行預計2022年港島甲級寫字樓的租金將上升5%至10%，特別是中環核心區。

至於九龍方面，11月份面積超過1萬平方呎的新簽定租務個案下跌，市場僅錄得一些租金調整和小型擴充租賃，而大部分商廈租賃活動集中在中小企業的續租。來年，九龍區將有更不少全新寫字樓供應，租金升幅將會被抑制，故該行預計2022年九龍區整體寫字樓租金升幅僅跟通脹幅度相當，輕微上升0%至2%。

預計2022年住宅交易量逾6萬伙

住宅市場方面，11月份，住宅市場表現活躍，買家入市情緒正面，一手和二手住宅銷售交易均有上升。單計11月份錄得5,409個住宅單位成交，按月上升16.5%。而一手住宅銷售持續強勁，按月增加45.6%，達至1,854個單位。豪宅市場月內亦錄矚目成交。

隨著更多新盤推出和發展商提供各種按揭融資方案，該行預計2022年一手和二手住宅的交易比例為30：70，明年住宅總交易量達到6萬至6.5萬伙。