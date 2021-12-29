鄭家純妻再入市　4.5億「買殼」購山頂道8號　料慳稅1.35億

山頂豪宅再錄名人入市個案。新世界發展（0017）集團主席鄭家純妻子葉美卿，近月透過俗稱「買殼」的轉讓公司股權形式，買入山頂道8號一個相連單位，市傳成交價高達約4.5億元。由於採用「買殼」形式，預計可節省達樓價30%的「辣招稅」、即慳稅約1.35億元。

據了解，上述由葉美卿買入的單位為A1座中層A 、B室相連戶，實用面積4,264平方呎，採四房間隔，成交呎價約105,535元。上述單位由KEEN PRAISE LIMITED持有，其公司董事為葉美卿（KATHERINE），與新世界鄭家純妻子的名字相同。此外，葉美卿近月亦以此公司名義斥800萬元買入同屋苑兩個車位。

葉美卿近期積極買入豪宅物業，如今年9月斥資1,580.4萬元購入嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站第2期揚海，單位為第1B座中層E室、兩房間隔，實用面積523平方呎。據悉，葉美卿亦有買入揚海其他單位。

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山頂道8號由資本策略地產（0497）及豐泰地產購入及共同持有。去年底發展商曾透露，山頂道8號的翻新工程已完成約九成，歷時約4至5年，翻新費用成本較全新樓更高。

資策夥拍豐泰五年前斥逾18億購入

翻查資料，山頂道8號住宅項目前身為欣怡居，由台灣發展商百利大發展，在2004年落成，設有兩幢樓高10層的分層住宅，涉及34個分層戶、一座洋房及一籃子車位。在2015年，資本策略地產夥拍豐泰地產投資以18.25億元購入該項目的貨尾單位，涉及19個分層戶及一幢洋房，連33個私家車位及5個電單車位，共涉物業七成業權。隨後發展商在2016年底斥資3億至4億元作翻新。