內房劈價一成賣樓　何文田晟林重推6伙貨尾「一口價」800萬

早前陷入債務違約危機的內房福晟國際（0627），旗下何文田新盤晟林突然推出「一口價」付款計劃，以催谷貨尾單位銷情，6個指定單位成交價劃一為800萬元，變相減價約3.3%至10%。

新近更新1號及2號價單資料，合共6個單位，將提供新年「一口價」付款計劃，包括9樓F室、10樓F室、11樓E及F室、12樓E及F室，該批單位原本折實售價介乎827.75萬至889.35萬元，最新劃一以800萬元出售，意味減價逾27萬至89萬元，減幅約3.3%至10%。

2019年曾煞停賣樓 減價促銷

其中，E室及F室的實用面積分別為297及306平方呎，採用「一口價」付款計算，即呎價約26,144元至26,936元。

位於喇沙利道的晟林，於2019年7月公布首張價單，涉30伙，折實呎價由27,826至38,661元。惟發展商在臨開售前夕，指因市況突變，臨時煞停賣樓。同年的11月份，晟林新增折扣優惠、變相減價13.75%重推30伙，惟即日僅沽出10伙。至今晟林累售出41伙，佔全盤79伙約52%，套現約3.918億元。

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翻查資料，福晟國際的附屬公司福晟集團於去年11月公布，因未能支付公司債券利息及回售本金共約6.3億元人民幣，被外界憂慮其陷入債務違約危機。

至今年3月份，福晟國際以約7.9億元售出九龍灣企業廣場3期多層樓面，持貨三年，勁蝕逾億元離場。該批樓面包括41樓、43樓、45樓、47樓及49樓全層，每層面積介乎1.41萬至1.61萬平方呎，合共面積約72,800平方呎。