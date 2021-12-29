中原：料2022年山頂南區樓價再升5%至10%

2021年山頂南區一手及二手合共錄得200宗成交，成交金額達261.04億元，分別按年上升34%及47%。中原地產高級資深營業董事何兆棠預料，2022年區內二手交投量將再增20%至30%，樓價上升5%至10%。

據中原地產分行統計數字，2021山頂南區錄得178宗二手豪宅買賣，創2012年後成交量新高，成交金額達184.4億元，按年增長12.5%。一手成交則錄得22宗，成交金額達76.64億元，按年增長約2倍及4倍。

何兆棠指，2021年疫情較穩定，加上股票市場波動極大，銀紙貶值，刺激投資者及換樓客轉投物業保值。加上年內有發展商提供罕見逾4,000平方呎的超級豪宅，致交投上升。

何兆棠（右二）指，疫情緩和，估2022年山頂南區租金可回升3%至5%。

租賃量、價俱跌

不過，租賃表現疲弱，2021年山頂南區租賃成交錄567宗，按年跌8.1%，總成交金額亦跌6.4%。何兆棠指，2021年普遍業主願意減租挽留舊租客，但部份海外企業租客搬離香港或削減津貼。而部份國内大型企業增加租賃預算，故租金40萬元以上成交有增長。他預期，2021全年區內實用呎租保持53元或以上水平。

通關在即，何兆棠認爲，正常商業活動將增加，內地購買力重臨等因素，料一手及二手樓價有5％至10%上升空間。此外，疫情緩和，租金亦趨向穩定，部份本地客或轉為租客，內地來港上市公司亦為山頂南區新增租客群，他預料2022年區內租金可升3%至5%。洋房租賃睇高一線，租金有望上升10%。