二手買賣由銀行直接過數　業界：可減低風險　不影響物業成交期

去年底有律師樓被香港律師會介入接管，多名經該律師樓買賣物業或承造按揭的客戶，資金遭凍結。就此，金管局提出全新物業交易支付安排，建議未來物業買賣的交易款項，將由買家及其按揭銀行直接轉至賣家的按揭銀行，即由銀行之間直接過數，不再經律師行進行。

金管局表示，預期方案最快明年下半年推出，初期只包括持牌銀行的二手、轉按的住宅樓宇和車位交易，不包括一手交易或涉及補地價等特殊情况。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，有關措施屬較周全的做法，對買賣雙方、銀行及律師樓都更有保障，對樓按影響屬正面。曹德明認為，是次建議可減低以往物業買賣期間因律師樓問題而對買賣雙方產生的風險，相信未來律師樓仍擔當為客戶處理簽約、對數以及查契等角色。

此外，曹德明指，金管局優化支付過數方式，以電子化方式讓銀行與銀行之間直接過數，使交易更為順暢及安全。對於銀行的行政處理工作有機會稍有增加，但相信不會影響物業成交期，對買家的影響十分輕微。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，由於有關付款機制不用經由律師行，相信可避免萬一律師行出現問題時對銀行及客戶所構成之影響，例如是資金被涷結之問題，對三方應可提升保障。有關安排仍待再多的細節落實，相信有關當局可與銀行達成一個安全有效的方法。

去年底，黃馮律師行因涉違《律師帳目規則》及有前文員疑涉不誠實挪用客戶款項，遭香港律師會介入接管，業務即時結束，所有戶口及客戶資金全數被凍結，多名物業買家因而無法完成物業買賣程序，受影響人數逾150名，涉及逾3.75億元。