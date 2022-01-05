Omicron｜利嘉閣：貫徹小組睇樓模式　中原取消500人主管月會

新一波疫情來襲，特首林鄭月娥今日（5日）宣布收緊多項社交距離措施，就此，利嘉閣地產總裁廖偉強指，公司已即時發出內部通告，要求前線代理帶客睇樓時，須保持有限度的小組睇樓模式，配合政府的4人限聚令。

而代理進入公司或分行時，必須量度體溫、使用酒精搓手液以保持個人衞生及遵守社交距離等。後勤員工方面，公司亦會因應疫情發展，視乎情況安排同事輪班在家工作，以減少不必要的接觸。

陳永傑：睇樓量或會下跌兩成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，已發通告提醒同事需加強注意防疫意識，而原定明天（6日）舉行的500人主管月會，亦將改為線上會議。此外，公司將加強網上放盤服務及宣傳，鼓勵客戶先從中原網頁及手機應用程式以「視頻睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」篩選放盤，然後再約代理睇樓。

陳永傑認為，過往即使經歷四波疫情，樓價依然穩步向上，料即使面對第五波疫情，僅對住宅物業市場造成短期心理影響，睇樓量或會下跌兩成，惟對成交量及樓價影響相當輕微。

馬泰陽：線下睇樓活動會控制人數

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，已指示員工必須遵守政府防疫規例，在新盤睇樓時遵照發展商安排，並建議減少每組睇樓人數。公司亦加強分行及辦公室清潔，規定客戶及員工必須配戴口罩，以確保雙方的健康及安全。

布少明又指，公司投放不少資源在數碼平台，客戶可透過美聯網站及APP獲得樓市資訊，包括樓盤的VR虛擬實景、相片及視頻等。

至於香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽則表示，二手線下睇樓活動會盡量控制人數，規定客戶及員工必須配戴口罩，確保雙方的健康及安全，同時加強分行及辦公室清潔。