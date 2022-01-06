Omicron｜發展商加強防疫部署　KOKO HILLS周五如常賣樓

變種病毒Omicron傳入社區，政府昨宣布收緊多項社交距離措施，多家發展商隨即作出新部署。其中，會德豐地產的茶果嶺KOKO HILLS，原定本周五（7日 ）推售100伙，發展商指，項目銷售安排維持不變。至於同系啟德MONACO MARINE 原計劃本月開售，料按疫情發展再作部署。

會德豐：每日兩度深層消毒展銷廳

會德豐指出，旗下樓盤展銷廳將限制每組參觀客人及代理人，不多於4人進入展銷廳，而入場人士須先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，並全程戴上口罩。此外，展銷廳將每小時進行消毒，並於每日上午開放前及每日下午2時半至3時半暫時關閉作深層消毒清潔。

恒地：售樓處將如常開放

另外，恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下樓盤的售樓處將如常開放，但集團將做足防疫措施，包括全面消毒售樓處，並加強清潔次數。又規定所有人士需通過體溫檢測，並必須配戴口罩，方可進入售樓處，保安將限制4人以上群組進入售樓處。此外，售樓處設有屏風分隔，每張檯限坐4人，檯與檯之間保持1.5米距離，並提供清毒搓手液。

信置：每組睇樓人數不能多於4人

至於信置（0083）同樣設有每組睇樓人士數目不多於4人的限制，又指除要求所有進場人士必須戴上口罩，已安排職員為每位進場人士量度體溫，並要求所有進場人士填寫健康申報表。而展銷廳內多處地方將擺放空氣清新機、搓手液等消毒用品。