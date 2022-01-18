其士國際2.974億奪粉嶺工業地　每呎地價3387元　低估值下限3%

上周五（14日）接獲3份標書的粉嶺安居街工業地皮，以2.974億元批出，中標財團為其士國際（0025），項目每呎樓面地價約3,387元。成交呎價較早前市場預期下限約3,500元，低約3.2%

上周遞交標書財團還包括嘉華國際（0173）及信置（0083）。早前市場預計，上述工業地每呎樓面地價介乎3,500至4,600元，估值料約3.1億至4億元。

早前市場估價3.1億至4億

粉嶺安居街粉嶺上水市地段第245號用地，佔地17,560平方呎，最高可建樓面約87,798平方呎，另需建一個公共停車場。項目可作多種用途，如工業、倉庫、直接支援工業營運的辦公室、資訊科技及電訊業、設計及發展中心、數據中心等。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，上述地皮入標數比預期少，中標價也比預期低，相信同疫情有關，財團這段時間作決定較為審慎。他又表示，中標樓面地價每呎不足3,400元，較預期低10至15%，亦低上次安樂門街用地約10%，料相信中標發展商會用作現代物流相關倉庫用途。

萊坊指中標價較預期低一成

參考2021年1月同區另一幅粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，當時由新加坡豐樹產業逾8.1億元投得，每呎樓面地價為3,750元，接近市場估值下限區間，不過仍創當時北區工業地呎價新高紀錄。