新盤混戰｜周末4盤推售　映築首輪賣136伙　揚海、御海灣推貨尾

一手市場缺乏焦點大盤，但本周六（22日）仍有至少4盤推售，涉及至少277伙。其中，恒地（0012）與市建局合作的長沙灣單幢盤映築，已公布3張價單，合共138伙，並鐵定周六盡推全數單位。

映築周六盡推136伙 入場621萬起

扣除市建局的兩伙後，136伙的折實平均呎價約21,696元，折實售價由621.2萬至845.31萬元，折實呎價19,292元至23,685元。而周六銷售當日，將分A、B組兩輪時段揀樓。其中，優先揀樓的A組，買家須選購兩伙；B組買家可選購一伙但不多於兩伙。映築暫收近1,900票，按首輪136伙計，超額認購逾12倍。

屯門御海灣 II 賣6伙一房單位

另外，新地（0016）屯門御海灣 II 將以限量方式推售餘貨，昨晚加推6伙，同步公布新銷售安排，定於本周六以先到先得形式發售。單位實用面積由299至367平方呎，分別為一房及一房連儲物室間隔。新地代理業務部總經理張卓秀敏指，以60日付款計劃計算，6伙的折實售價由623.05萬至762.84萬元，折實平均呎價為20,583元。

黃竹坑揚海周六推123伙餘貨

港島區方面，信置（0083）及嘉里（0683）等合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，亦定於周六以價單形式發售123伙，扣除最高20%折扣後，折實售價由1,004.4萬至8,662萬元不等，折實呎價由31,387元至61,000元。入場單位為2A座5樓E室，實用面積320平方呎一房。

當日揚海將分兩輪揀樓，S組買家先揀樓，並須以一對形式購買指定相連單位；另A組買家則最少購買一伙及不多於兩伙。另外，揚海下周一（24日）起將以招標形式首推兩伙頂層連天台特色戶。

上環CAINE HILL周六賣12伙

此外，恒地的上環單幢盤CAINE HILL，昨亦加推20伙，包括13伙開放式戶，以及7伙一房戶，實用面積190至289平方呎，折實售價由577.2萬元起，並同步上載新銷售安排，定於周六銷售12伙。CAINE HILL至今累售約87伙，套現逾6.5億元。