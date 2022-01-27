經絡：聯儲利率不變　料首季一個月拆息維持0.4厘以下

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在0%至0.25%區間不變，是自去年3月16日後，連續15次議息會議維持接近零息水平。

加息周期有機會於首季開始

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國物價指數創近四十年最大漲幅，通脹壓力持續攀升，現時通脹率已遠高於2%的局方指標。聯儲局觀點由「鴿轉鷹」，主席鮑威爾亦表示必要時年內或將多次加息，並提早縮減資產負債表，以應對高通脹。

參考上一次「收水」程序，由2014年1月至10月、歷時九個月後停止量化寬鬆，曹德明料是次量化寬鬆規模比以往更大更急，「收水」及加息的速度亦較以往快，加上通脹及其他經濟數據支持，加息周期有機會於首季開始。

香港方面，銀行體系結餘已由高峰期4,575億元的歷史新高，逐步回落至現時約3,575億元，仍屬高水平，金管局現時增發票據的規模仍不足以收緊港元流動性，曹德明重申，即使美國開始加息，港未需立即跟隨。

參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息一次、為0.125厘，相信香港銀行體系結餘大幅回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮加息。

曹德明相信，臨近春節，市場資金壓力有所增加，使拆息再度上揚。料首季的一個月拆息仍將維持0.4厘以下，Ｈ按實際按息將維持1.7厘以下，與封頂息率2.5厘仍有一定距離，料置業人士仍傾向選擇H按，以慳取更多利息支出。