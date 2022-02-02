虎年股樓｜麥玲玲：不利投資　三大月份忌炒股　買樓宜瞄準此區

踏入虎年，第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，經濟前景未明！著名堪輿學家麥玲玲接受《香港01》訪問時指，香港經濟未有改善，屬土行業的地產界、以及屬金行業的金融界，虎年運程較差，當中有三個月份的股市波幅較大，籲投資者減少操作；樓市方面，她指土旺月份為入市時機，並建議向北區物色置業機會。

虎年不利投資及樓宇買賣

麥玲玲指，虎年立春水木兩旺，火土較弱，無金，即不利投資及樓宇買賣，整體經濟維持不變，而屬水和木的教育、出口貿易等行業值得看高一線。相比之下，金融行業分化嚴重，市場監管力度加大且影響深遠，劣質和違規公司難以倖免，優質公司趨勢轉好。她又提及，虎年雖有財運，但卻出現「財旺身弱，富屋窮人」的現象，形容大多人表面風光無限，實質債務重重。

農曆4月、7月、10月股市波幅大

投資方面，麥玲玲表示，虎年屬八運尾，市場亂、波動大，有破財風險，建議投資謹慎保守。不過，她認為只要眼明手快，夠主動，市場尚有投資機會；至於中長線投資則沒有太大問題。她更提醒投資者留意三個波幅較大的月份，分別為農曆4月、7月、10月，建議大家減少操作。

至於虎年地運方面，麥玲玲指木克土，運程會較以往轉差，地產及金融業界將脫離正常狀態，加上失去政府的扶持力量，料虎年地產成交較不穩定 。

4月好時機 西九龍黯淡 建議向北置業

由於正值八運尾，她解釋指，過去兩年八運西南見水，西九龍區暢旺，但踏入尾聲，疫情爆發、高鐵停運，當區活躍度明顯下降，只能依靠博物館吸引人流，變得黯淡，可見八運尾對樓市有影響。

麥玲玲補充指，樓價波動比股市少，如果市民有心水盤想入市，土旺的月份如4月為大好入市時機。她透露，虎年臨近九運，北邊見水，旺財，建議市民可選擇向北置業，例如上水、粉嶺、甚至大灣區等地區。

除此以外，她預計2024年九運來臨，社會漸趨安定，提醒九運期間，魚與熊掌無法兼得，不論投資樓市或其他，旺財或旺丁只能二選其一。