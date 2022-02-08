疫情｜美聯︰已制定連串應變機制及防疫措施　建議同事風褸代西裝

本港爆發第五波新冠疫情，企業也思考應對方案。美聯集團表示，於2020年1月疫情初期，已成立「抗疫小組」，制定連串應變機制及防疫措施，確保員工及客戶健康，亦維持全公司的高效運作。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，面對新一波疫情，公司上下一直保持高度警覺，「抗疫小組」為員工健康著想，已於上月11日決定起恢愎後勤員工留家工作安排，同時加強分行及辦公室清潔，除定期清潔消毒外，由1月開始，凡有員工需強檢或覆檢的工作場所，又或確診員工曾到訪的的工作地方，都會即時進行徹底消毒及清潔，以保障客戶及員工的健康。

網上日均放盤量按月飆升50%

布少明又指，已指示員工必須遵守政府防疫規例，包括在新盤睇樓時遵照發展商安排，並建議減少每組睇樓人數，於去年增設的員工檢測資助，及疫苗特別病假等亦繼續實施。為方便員工在家工作，早已引入VPN遙距工作，並採用視像通訊Zoom和協作工具Teams，提供會議及視像對話等功能，加強團隊即時溝通能力。特別感謝眾前線精英及後勤員工齊心抗疫並積極配合措施，公司會持續留意疫情最新發展，盡力減低員工受感染的風險。

另外，布少明稱，雖然近日疫情反覆，入市步伐放緩，但市民置業剛需強勁，若本港疫情受控，累壓的購買力將釋放。網上放盤睇樓成市場主流趨勢，公司日前推出的「新春免費自助放盤優惠」，客戶踴躍支持，優惠推出後網上日均放盤量按月飆升50%，更破單日最高網上放盤紀錄，優惠至2022年2月28日，料反應持續熱烈。他補充，，公司將繼續投放資源發展「天地人網」，優化美聯物業網站及手機App，包括提供樓盤的VR虛擬實景、樓盤短片等，為客戶提供全方位的置業渠道及優質置業體驗。