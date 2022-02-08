憧憬通關7700萬掃街舖　無懼疫情轉差　神奇小子黃海明：愈跌愈買

早前市場憧憬通關在即，舖壇資深投資者「神奇小子」黃海明在一個月斥資7,680萬元三度入市買舖，不過隨即遇上疫情第五波，幾乎打亂部署。不過黃氏回覆《香港01》指，疫情只屬短暫影響，部署分階段吸納舖位，坦言會「愈跌愈買」。

市場消息透露，最新由黃海明買入的舖位為旺角上海街464號地舖，成交價3,500萬元，舖位面積約1,200平方呎，成交呎價2.92萬元，新買家為資深投資者黃海明。舖位現由4個租戶承租，月租合共7萬元。

近月掃入油尖旺三舖位

事實上，早前市場多次傳出通關消息，黃海明早前亦已率先部署，如在今年一月份以2,500萬元買入尖沙咀柯士甸路14至18號僑豐大廈地下3A（14）號舖，而在本月初又以約1,680萬元購入油麻地上海街192號地舖。即單計一個月他已斥資約7,680萬元買舖。

黃海明：疫情第五波爆發前買入舖位

黃海明回覆《香港01》表示，上述三宗買舖個案均在疫情第五波爆發前買入，當時期望通關在即便掃入舖位，不過卻意外地出現疫情急轉直下的情況。但他認為，舖位的買入價較市價低，屬筍價入市，不擔心疫情轉差，又指雖然短期內也未必能夠通關，但相信只是時間問題，買入的舖位將會作中長線部署。

對於疫情持續惡化，黃氏指出，若舖位繼續下調並遇到筍盤，個人傾向分階段吸納舖位，坦言會「愈跌愈買」。

近一年累斥近億買舖

翻查資料，在2021年1月初，黃海明早已展開低位入市部署，當時斥資1,860萬元買入上海街194號地舖。若合計過去約一年，黃海明已四度入市，涉及金額高達9,540萬元，成為近一年舖位市場較活躍的投資者之一。