嘉里緹山洋房1.66億售出　加推最後一座情人節招標

疫情下，一手市場未再有新盤推出，成交以招標為主，嘉里（0683）旗下筆架山龍駒道緹山，今日（10日）以招標形式沽出6號洋房，成交價1.66億元，呎價約57,719元。

該洋房實用面積2,876平方呎，屬兩層式獨立屋，另設地庫層和天台，採四房三套房間隔，花園及天台面積分別為1,000平方呎及941平方呎，並附設私人停車庫。

最後一座洋房下周截標

緹山2022年暫錄得3宗成交，總成交金額合共逾4億元，全盤14座洋房，現已售出13座，最後一座7號洋房亦將於情人節（2月14日）招標，招標時間由當天上午10時至下午12時。

洋房7號的實用面積2,846平方呎，四房間隔，連獨立升降機、1,000平方呎花園、941平方呎天台及118平方呎平台。據招標文件，洋房每月管理費為21,274元。

緹山全盤提供45 伙，包括5座別墅、14 座洋房及26間分層大宅。項目至今累售32伙 ，佔全盤逾七成單位，包括4幢別墅、13座洋房、一伙頂層特色大宅、11伙標準分層單位、3伙地下連花園單位，總成交金額約51.68億元，平均成交呎價逾6萬元。

至於同系的喇沙利道瀚名，亦上載新銷售安排，定於本周日（2月13日）起，推出15樓A、B室，19樓A室及18樓B室進行招標，截標日期為今年4月30日，相關單位的實用面積同為1,132平方呎，三房連儲物室。