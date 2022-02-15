去年私樓動工量1.88萬伙　按年增1.8倍　落成量近六年次低

據屋宇署今日發表最新數據，2021年全年累計私樓動工達18,859伙，較2020年全年的6,704伙增加1.81倍，創2017年以後的四年新高。不過，去年12月份則只有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及81伙，較去年11月份的4,840伙大減98%。

數據顯示，去年12月份共有2個私樓項目動工，共涉及81伙，包括亞洲聯合基建（0711）何文田太子道西264至266號，佔80伙，以及莊士機構（0367）夥嘉華國際（0173）的半山區寶珊道30號，只提供一伙。

落成量只佔差估署預測之79%

此外，私人住宅落成量方面，去年全年合共有53個項目、涉及14,387伙，較2020年的20,892伙按年大減31%，屬近六年次低，同時全年數字未能達到差估署預測的18,230伙，只有約79%。

至於去年12月份全港共有5個項目，涉及1,762個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較11月份1,295伙增加36%，屬近七個月單月新高。

據資料顯示，該5個項目包括青衣明翹匯，涉776個單位；藍田KOKO HILLS 1期及2期，涉495伙；旺角利奧坊‧曦岸，涉488伙；屯門小欖冠峰街（TMTL 495），涉兩伙；以及馬頭圍太子道西322號的一伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，雖然去年只有近1.44萬個單位落成，估計2022年有不少大型項目將可取得入伙紙，包括天水圍WETLAND SEASONS BAY 1期及2期合共1,612伙、將軍澳海茵莊園的1,556伙、火炭星凱‧堤岸1,335伙、啟德維港1號的1,059、元朗The YOHO Hub的1,030伙、黃竹坑站晉環800伙等，再加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上兩萬伙以上，挑戰2018年後的四年高位。