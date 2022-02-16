特首今晤發展商　梁志堅：初步共識撥10多間酒店作隔離

本港第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，逾1.2萬名確診或初確人士，正等候隔離安排。政府繼昨公布徵用已落成的公屋皇后山邨及荔景邨約3,000個單位用作隔離，今日下午再與地產建設商會（地建會）視像開會，商討借出酒店作隔離用途。

梁志堅：實際細節及房間數目有待研究

地建會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，假如酒店可提供最少200個房間，便可申請用作做隔離設施。初步共識或最少10多間酒店可用作隔離，以最少200個房間計，即初期約有2,000多間房可投入使用。然而，政府代表在會上期望業界可提供7,000間至1.3萬間房間，梁志堅認為，實際細節及房間數目，仍有待業界內部進一步研究。梁志堅又指，酒店可選擇自行營運或索性全幢酒店騰出，由政府另找承辦商營運。

傍晚，地建會發聲明指，特首及政府負責抗疫的團隊今日與個別會員開會，商討提供旗下酒店作社區隔離設施。會上，與會會員承諾將因應情況，盡量配合政府需要提供合適隔離設施。並指在中央政府的全力支援下，香港定能抵禦嚴峻挑戰。

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新地：正全面評估旗下酒店配套

新地（0016）表示，對於政府希望借用酒店房間作為輕度或無症狀確診者之隔離治療設施，新地已第一時間積極與政府進行商討，冀能出一分力，協助政府抗疫。新地正與相關部門全面評估旗下合適酒店的配套和設施，確保各環節符合安全要求，詳細安排有待當局稍後公佈。

新地現旗下有多間酒店，包括屬帝港酒店集團旗下的帝都、帝京、帝景、帝逸4間酒店，另有尖東帝苑酒店、九龍站W酒店、將軍澳九龍東智選假日酒店等。而W酒店及九龍東皇冠假日酒店今年1月已成為檢疫酒店。

長實：正研究支持政府抗疫的方法

長江實業（1113）則表示，現正積極研究任何可以支持政府抗疫的方法。

荃灣西如心酒店涉1,608間客房，為全港房間數目最多的酒店。（網頁圖片）

華懋集團表示，正評估提供社區隔離設施的可行性，包括商討用作社區隔離設施所需要的要求、軟硬件的設定，過程中哪些環節由政府人員處理、哪些由酒店員工負責等。目前，華懋集團旗下之如心酒店管理有限公司，管理8間酒店或公寓，其中，荃灣西如心酒店涉及1,608間客房，為全港房間數目最多的酒店。

至於信置（0083）指，會與有關部門仔細研究安排及評估旗下酒店配套設施，冀出一分力，與社區齊心抗疫。

陞域集團則稱，旗下酒店集團Tang’s Living Group有意向撥出部分酒店作隔離檢疫用途，集團將會適時公布細節。Tang’s Living Group旗下有10間酒店，包括汀蘭居及悅品酒店等，合共逾3,000間房。