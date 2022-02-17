社區隔離酒店計劃物色1萬間客房　首批4400間下周前全數啟用

政府新聞處昨晚發稿指，行政長官林鄭月娥與香港酒店業主聯會（聯會）執行總幹事李漢城、各發展商及酒店營運代表舉行網上會議，會後林鄭月娥指，有信心物色到10,000間客房，首批已有4,400間客房，其中1,700間將在本周末投入使用。

林鄭月娥指，早前指希望能物色7000至10,000個酒店房間作隔離用途，在政府與酒店業界共同努力下，對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。

在舉行網上會議之前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。會上亦討論計劃的運作細節，包括參與計劃的酒店和負責接管酒店的政府團隊之間的分工。

特首林鄭月娥與酒店營運代表舉行網上會議。

林鄭月娥指，政府將為參與計劃的酒店員工提供必要的感染控制培訓，並預期就提供所需醫療支援作出適當安排。如參與計劃的酒店希望由政府團隊負責設施的日常運作，包括登記入住和退房、分配房間、清潔和保安等，政府亦願意配合。

林鄭月娥會上亦表示，已指派保安局局長鄧炳強督導社區隔離設施酒店的運作，相關政府部門將會支援，另已招募約1,000名退休紀律部隊人員參與其中。政府將和參與計劃的酒店保持緊密聯繫和合作，確保有序安排相關人士轉往指定酒店房間進行隔離和完成隔離程序。