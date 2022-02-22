港置：全民檢測對樓市利多於弊　中原將捐3000套快速檢測包

第五波疫情嚴竣，政府推出全民檢測。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，政策對香港經濟民生皆是好事，集團將全力配合政府，協助安排員工進行全民檢測。

送出3000套快速檢測套裝

此外，中原地產決定送出3000套快速檢測套裝予社福機構，贈予有需要人士，另外為讓客戶能在「疫」境下安心睇樓，中原即日起為員工提供新冠肺炎快速檢測套裝，客戶可要求中原地產營業員先進行快速檢測，結果呈陰性後才提供服務。

中原陳永傑維持2022年樓價升10%的預測。

陳永傑又指，自第五波疫情以來，市民減少外出，新增睇樓量大幅回落，近期入市買家大部份為新年前已睇樓的買家，遇上願意減價5％至10%的放盤均願意入市，致二手成交未至大減，相信待疫情緩和，成交量將報復式反彈，發展商亦會蜂擁推盤。陳永傑維持2022年樓價升10%的預測。

此外，利嘉閣地產亦加強防疫措施，將於旗下全港分店推出「安心代理」措施，於各分店門口張貼「安心代理」海報，讓客戶對前線代理接種新冠疫苗詳情一目了然，並可掃描海報上的QR Code，透過WhatsApp預先聯絡相關代理查詢或預約睇樓活動。

港置：全民檢測對樓市利多於弊

至於香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，特區政府宣佈將推行全民檢測，若措施湊效助疫情早日「清零」，讓各行各業逐步回復正常運作，經濟重返常軌，料對樓市利多於弊。馬泰陽又認為，今年首季受疫情拖累下，相信二手樓價將出現輕微調整，料調整幅度不多於5%，樓價調整將降低入市成本，變相舒緩市場預期加息的壓力。