賣地計劃：新財年潛在供應近1.8萬伙　將續加入限呎條款

發展局局長黃偉綸今日（24日）公布2022至2023年度賣地計劃，黃偉綸指，新財年將提供13幅住宅用地，潛在住宅供應有8,250伙。如連同「一鐵一局」及各項目合計，預期全年潛在土地供應有17,940個住宅單位，高於目標。

【18:06】對於會否再撥出用地作抗疫措施，黃偉綸指不排除此可能，強調抗疫為先。

【18:00】就引入最低單位面積限制，會否影響供應量，黃偉綸預期，對房屋供應影響不大，因政府預算單位供應的平均面積多於280平方呎。納米樓佔整體市場供應比例不算太大，只有約10%。

【17:58】黃偉綸指，納米樓最主要不是來自政府官地，而是來自私人重建項目，若果其需要補地價，他認為政府加入相關條款亦屬合理。

【17:52】就覓地興建隔離設施，黃偉綸指，將會在5個地方建立方艙醫院，分別在河套、元朗三幅及青衣，承建商開始進場，未有很準確的供應量，初步估計提供2萬個床位。

【17:48】就被問及新財年的住宅地，會否加入限呎元素，黃偉綸表示，最低單位面積要求，將推展至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及私人重建項目。而由明天起，最低單位面積要求將適用於私人重建項目的新申請，除非有關發展已取得城規會的規劃許可。

發展局局長黃偉綸（中）。

【17:43】至於新財年的首季（4月至6月），將推出2幅住宅官地，包括皇后大道東及醫院道，涉及270伙；另外港鐵方面，將推出東涌配電站項目，涉1,600伙；市建局將推西營盤項目，涉約165伙，連同一個私人發展及重建項目35伙，合共有2,070伙。

【17:35】新財年推出13幅住宅用地中，4幅位於港島、2幅位於九龍、7幅位於新界區。至於港鐵方面，將提供3個住宅項目，為東涌配電站、東涌東站第一期，以及小蠔灣東廠上蓋物業第一期第一批，涉及約4,580伙；至於市建局也推出3個項目，合共提供約910伙，當中包括位2個西營盤項目、及一個土瓜灣項目。

至於補地價私人發展項目及重建項目，則料提供合共4,200伙。官地連同「一鐵一局」及各項目計算，預期全年潛在土地供應17,940伙，高於目標。

此外，新財年政府亦會推4幅商業用地，全數位處九龍區，提供樓面約319萬平方呎，包括旺角洗衣街及亞皆老街交界地盤、啟德2A區1號用地，以及觀塘安達臣兩幅小型用地。