何文田晟林4000呎複式戶招標　單位未有間隔

疫情肆虐下，多家發展商以招標形式推售新盤單位。早前陷入債務違約危機的內房福晟國際（0627），旗下何文田住宅項目晟林繼續進行銷售，下周一（28日）招標推出一個近4,000平方呎的高層複式戶。

該盤日前上載新銷售安排，將於下周一（28日）招標推出18樓及19樓A室複式單位。該單位實用面積3,949平方呎，附有平台134平方呎，天台910平方呎，並設有按摩浴缸。樓書資料顯示，該巨型複式單位未有劃分間隔，即未有提供睡房，但設有5個浴室及1個廚房，預計新買家需要自行進行重新規劃室內空間及裝修單位。

值得留意，在一月底，福晟國際遭要求立即償還逾3.7億元的貸款，旗下何文田住宅項目晟林的部分單位亦被接管。福晟又指，磋商貸款延期進度並不理想。

相關文件：內房福晟國際未償還3.7億貸款 何文田新盤單位遭接管

白石角朗濤招標45伙 複式戶管理費逾1.1萬

而鷹君（0041）旗下已屆現樓的白石角新盤朗濤，今日（25日）上載新一張銷售安排，將於下周二（3月1日）起招標45伙。朗濤招標的單位分布第2、3、5、6A、6B、7A、8A、9A座，當中包括兩伙第5座15樓至16樓A、B室頂層複式戶，實用面積2,353及2,446平方呎，分別附有平台及天台。該兩伙複式戶每月管理費分別高達11,273及11,763元。

至於香港興業（0480）愉景灣意堤，將於3月1日（下周二）起推售7伙，其中1伙以價單形式推出、另外6伙為招標單位，招標期至5月24日。