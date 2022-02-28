政府徵用元朗同心村、錦田江夏圍過渡房屋　作社區隔離設施

政府今日（28日）公布將徵用新建的過渡性房屋單位，用作社區隔離設施，包括徵用元朗東頭「同心村」及錦田江夏圍第一期，合共提供2,500多個隔離單位，估計可供逾5,000名隔離人士入住。

運房局已獲香港聖公會福利協會及博愛醫院同意，徵用上述兩項目，並正統籌各有關機構、承建商及相關政府部門全速進行改裝工程，務求盡快讓設施投入營運。至於已獲安排入住上述兩個過渡性房屋項目的家庭，政府將會動用「防疫抗疫基金」向其發放特惠津貼。

元朗東頭「同心村」為新地（0016）與聖公會福利協會合作的項目，原提供約1,800個過渡性房屋單位。位於元朗東頭山貝路，鄰近元朗市中心，原定於今年6月份入伙。項目採用組裝合成法建造，整個屋村共8座住宅大樓， 樓高4層，當中包括1人至5人和無障礙單位，村內設有綜合社會服務大樓、便利店等。

恒地：務求本星期內交付使用

至於由恒地（0012）以象徵式港幣1元借出、由博愛醫院興建及以非牟利形式營運的錦田江夏圍項目，鄰近港鐵錦上路站，合共有8座4層高的住宅大樓，合共涉1,998伙，預料可容納約6,000人，是現時最大規模的過渡性房屋項目之一，第一期781個單位原定今年第一季竣工，早前已接受申請入住。

恒地發言人表示，集團致力配合政府的防疫工作，很高興借出江夏圍過渡性房屋項目作為社區隔離設施。集團一直在建築工程上全面提供協助，在承辦商配合全面加班趕工下，務求在本星期內交付使用，以助儘快切斷社區傳播鏈。