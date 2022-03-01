傳3月小禁足　新地商場續推優惠　全日消費滿300元送50元贈券

政府正研究於3月全民強制檢測期間，同步進行小規模禁足，據知期間仍可外出購買食物。措施落實前夕，有商場繼續推外賣及消費優惠。新地（0016）旗下3個商場，包括新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，在3月推出5項優惠，涵蓋餐飲、外賣及零售方面。

當中包括推出「彈性時間」美食優惠，方便市民以彈性時間堂食或外賣。The Point會員於午市（中午12時至4時）或晚市（下午6時至10時）時段，惠顧場內指定餐飲商戶滿指定金額，可獲高達33%回贈。在MIKIKI 毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的特選地區會員，更可獲150元購物贈券，回贈率50%，相當於半價。

在晚市禁堂食措拖延續下，商場亦推多項外賣優惠，包括The Point 會員在下午6時後惠顧外賣自取滿指定金額，即可額外賺30元POINT DOLLAR，積分當錢使。其中Mikiki 送獨家優惠碼，會員透過The Point手機應用程式訂購外賣自取，可全單減最多100元，相當於67折優惠。

至於全日消費優惠方面，The Point會員於指定零售商戶消費滿300元，即可獲贈50元商場購物贈券，相當於83折，推廣期長至4月30日。而大額消費亦有回贈，The Point會員於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈3,300元商場購物贈券。