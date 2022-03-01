營造師學會：個別地盤面臨停工　冀業主彈性延長工程期限、增補貼

本港第五波疫情嚴峻，自農曆新年後，多個建築工地生產力大減逾半，個別地盤面臨停工。

香港營造師學會會長馮國強表示，工地生產力大減主要原因有兩個，一是確診人數大增或身為密切接觸者，令前線工友及管理人員人手短缺，拖慢工程進度；其次，是由內地來港的物流受到疫情影響，約五成建材供應鏈斷裂，如石屎磚、預製組件、鋁板鋼材及小型鐵器等，個別生產線的物料只餘少量存貨，或在短期內因建材不足面臨停工的危機，甚至有地盤已告停工。

人手及建材供應短缺 有地盤面臨停工

學會指，現時建築界正面對嚴峻挑戰與巨大壓力，雖然政府對旗下受疫情影響進度的工程項目會給予酌情處理，彈性延長工程期限，並提供與防疫相關的支出補貼。然而，除政府之外，學會深信抗疫需要更多持份者共同協力，包括業主、顧問公司、承建商、分判商及工人的支持。

學會冀望，私人業主及公營機構等可參考政府做法，包括給予特別寬限及彈性延長工程期限；其次，是向承建商提供與防疫相關的支出補貼。

另外，建造業議會及一眾商會，將為業界提供免費快速抗原檢測包，於3月4日、10日及17日舉行「建造業檢測日」，以及決定在全港工地實施「疫苗通行證」，將於3月7日開始試行。 學會指，現時部份承建商亦自行及自費為進入地盤的工作人員進行快速檢測，平均篩選出2％至3%的隱形新冠病毒患者，由此可見全面檢測可有效減低集體感染的機會，確保工友的健康。