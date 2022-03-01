經絡：現樓按揭按月大跌逾57％　創21個月新低

疫情下一、二手交投量大減，按揭宗數亦隨之下跌，據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料，2022年2月份現樓按揭宗數為5,579宗，較1月份的13,054宗大減7,475宗或57.3%，宗數創二十一個月後新低。至於樓花按揭宗數2月為612宗，與1月份微減3宗或0.5%。

現樓按揭方面，對比去年同期，今年2月份現樓按揭宗數比2021年同期的6,176宗，減少597宗或9.7%；而對比去年首兩個月，今年首兩月的現樓按揭宗數為18,633宗，比2021年同期的15,226宗增加3,407宗或22.4%。

樓花按揭方面，今年2月宗數比2021年同期的291宗，按年大增321宗或1.1倍；對比去年首兩個月，今年首兩月的樓花按揭宗數為1,227宗，比2021年同期的779宗增加448宗或57.5%。

曹德明料，首季按揭宗數將見回落。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份現樓宗數因疫情及節日影響，宗數按月下跌逾半。相反，樓花宗數因去年第四季的一手供應維持穩定的水平，因此宗數仍保持平穩。截至2月25日，2月份的一手及二手住宅註冊宗數按月下跌不少，相信將影響未來數個月的現樓及樓花按揭宗數，料首季按揭宗數將見回落。

至於現樓銀行市佔率方面，中國銀行（香港）連續七個月榮登冠軍寶座，市佔率為23.3%；滙豐銀行以市佔率16.7%排名第二；值得留意，工銀（亞洲）排名大躍進，由上月排名第九躍升至第五，市佔率達4.3%。

樓花排名方面，滙豐銀行連續三個月奪冠，以市佔率19.1%排名第一；恒生銀行連升兩級排名第二，市佔率達18%；中國銀行（香港）排名下跌一級成季軍，市佔率為16.7%。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距收窄，今年2月份四大銀行現樓市佔率由上月74.1%縮窄至62.2%，而中小型銀行市佔率則由上月25.9%上升至37.8%，創兩年新高。曹表示，各銀行已開始爭取2022年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸引客戶。