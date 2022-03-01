疫情｜南豐聯同陳廷驊基金會捐3000萬助抗疫　向關閉租戶減免租金

疫情肆虐，再有本地發展商捐款協助抗疫。南豐集團表示，正積極採取各項措施支持香港抗疫工作，並已立即啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會（基金會）至今捐出近3,000萬元協助抗疫。

南豐集團指，除提供防疫物資及食物支援外，集團亦制訂了一系列具針對性的支援措施，關顧社會各階層、惠及受疫情影響的商戶、南豐旗下管理物業的住客、集團員工及不同的社區團體。

向商戶購物資 再派予三萬名基層

對於租戶生意大受影響，集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，更向生意受疫情影響的商戶購買物資送贈有需要家庭、並透過非牟利機構包括惜食堂、聖雅各福群會等派發物資予超過30,000名基層人士。

集團同時已撥捐1,000萬元向租戶購入食物包及食物券，並夥拍惜食堂及聖雅各福群會食物援助旗艦項目Food Co，將物資派發予超過30,000名基層人士，以解燃眉之急。

旗下沙田酒店有意參與社區隔離計劃

南豐又指，已捐贈逾12,000份快速測試套裝予15間非牟利機構，供給前線清潔人員、家庭傭工、劏房居民、的士和貨車司機檢測之用；同時亦向兒童及長者服務地點等派發。此外，亦提供5,000份防疫套裝予香港路德會社會服務處，支援5所長者院舍及9所復康院舍／服務中心約500位員工。

去年11月，集團借出旗下香港沙田萬怡酒店約524間客房，作為指定外傭檢疫酒店，並已向政府提交意向申請，參與「社區隔離設施酒店計劃」，協助政府增加社區隔離設施數量之目標。

基金會資助院舍員工住宿津貼

至於陳廷驊基金會將支援院舍前線員工，與聖雅各福群會、香港社會服務聯會合推「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，資助逾200名合資格的院舍員工每日最多500元、最長30日的住宿津貼。

該基金會同時支持基督教香港信義會社會服務部，添購40部環境消毒噴霧機，以及40部消毒殺菌空氣淨化機，使其外展隊所服務的87間私營護老院舍，可利用機器為地方進行深層消毒工作。並將捐贈5,000個由聖雅各福群會協助採購的抗疫包，內含快速測試套裝、防護用品及維他命補充劑。