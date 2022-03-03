搶購潮｜AEON油塘大本型分店今日開幕　佔地兩層、涉4.6萬呎

政府早前提出，在推行全民強制檢測時，研究同步實行「小禁足」，旋即引發全城搶購潮，各大超市的貨架「清零」。當中，每逢周三舉辦「周三特價日」的AEON分店近兩日更出現長長人龍，食品藥物被搶購一空，部份貨架未及補貨，至今仍空空如也。

心急入貨的市民，即日起再多一個掃貨地點。繼去年進駐旺角家樂坊後，日本AEON集團引入的「AEON STYLE」版圖再擴展至九龍東，其油塘大本型分店於年2月23日試業後，今日（3日）正式開幕，新店佔兩層，合共46,000平方呎。

該店二樓以「新鮮．日本．美味」作為主題，設有「Supermarket」提供來自日本及世界各地的食品；另「Delica+」區域及「PAIN DES CANTE」麵包店，則提供多樣的日式便當、輕食、麵包及甜品。

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店舖一樓則設有五大區域，包括「Home Living」提供廚房及浴室用品、餐桌用具及傢俬等；「Fashion」專賣各款日系男女休閒及時尚服飾；「Beauty Corner」提供美妝護膚；「Kids Zone」提供文具、玩具及精品；另外還有「Pet Zone」專賣多種類的日本品牌寵物糧食及用品。

AEON STYLE油塘店由即日起至3月20日，將會推出各項期間限定優惠。包括推廣期間內AEON會員自動可獲贈20元電子優惠券一張，於AEON STYLE油塘內消費滿250元即可使用，至3月18日止。

↓↓↓AEON STYLE康怡分店情況↓↓↓

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