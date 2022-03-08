八鄉官地上調地積比　總樓面增逾10%　申建901伙過渡性房屋

元朗八鄉一幅閒置政府土地，去年2月向城規會申請發展為臨時過渡性房屋及康體文娛場所休閒農莊，為期3年。惟事隔一年，當局再向城規會遞交新方案，項目地積比率由0.76倍調升至0.85倍，令總樓面增加多達逾2.36萬平方呎或約10.78%，不過伙數僅增加一伙。第一批居民料可於2023年遷入。

上述元朗八鄉七星崗閒置政府土地，地盤面積維持25.83萬平方呎，舊方案的上蓋面積（Site coverage）僅為約19%，最新方案大幅調升至33%。

而項目地積比率也有所調升，早前擬以0.71倍發展為14幢4層高的住宅，住宅樓面面積約18.29萬平方呎，料提供900伙。惟最新修訂為以0.76倍發展，樓面增加約13,993平方呎或約7.1%至約19.69萬平方呎，伙數則增加一伙至901伙。

非住宅樓面大增近43%或1萬呎

非住宅方面，原方案計劃以地積比率0.05倍發展，擬建6幢單層非住宅物業，涉及樓面1.29萬平方呎。新方案則改為以地積比率0.09倍，興建9幢單層非住宅物業，相關樓面調升至2.26萬平方呎，即較舊方案增加9,688平方呎或42.85%。

此外，項目計劃興建佔地約8.6萬平方呎的閒農莊，規模與舊方案維持相同，同時維持採用組裝合成建築法，第一批居民料可於2023年遷入。項目亦會新增一個綠色專線小巴上落客位。

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按得獎作品改進 與舊方案大致相若

申請人指出，上述項目舊方案在去年申請，其後擬議發展的設計概念及構思在詳細設計階段時，因應「過渡性房屋環保村建築概念設計競賽」的得獎作品而改進，透過融合共享空間／建築和階梯式露台等創新建築設計特色，促進社區互動並實現多個可持續發展目標。

由於擬議發展的發展參數相應改變（包括增加總樓面面積、地積比率及上蓋面積），因此需要就擬議發展提交新規劃申請。擬議發展內休閒農場的面積，以及將提供的過渡性房屋單位數目與先前獲批的申請大致相若。

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