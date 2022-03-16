上環42 TUNG ST.延長9伙銷售日期　逸璟．龍灣特色戶周六起招標

疫情下，一手市場未有全新盤推出，市場以銷售貨尾為主，由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS），旗下上環單幢新盤42 TUNG ST. 公布新銷售安排，延長9伙單位的銷售日期，並定於本周六（19日）起發售。

其中，位於6、7、10、11樓單層單位，將以價單形式發售，先到先得，單位一律面積為585平方呎，價單定價由2,137.8萬至2,418.3萬元，呎價由36,544元至40,726元。今年3月31日或之前簽署臨約可獲10%折扣，即折實售價約1,924.0萬至2,176.5萬元，折實呎價約32,889至36,653元。

此外，另有5個單位原定去年8月1日至今年3月18日期內招標，現延長招標期，由周六起招標，至至今年9月30日止，單位分布在5、16、17、18、19樓，其中4伙為複式戶，面積1,157平方呎。

逸璟．龍灣推一伙頂層特色戶招標

此外，內房中冶集團（01618）旗下荃灣西青龍頭逸璟．龍灣，將於本周六以招標形式出售一伙特色戶。單位為2座18樓H2室，屬頂層特色戶，實用面積3,842平方呎，連3,117方呎平台，屬四房雙套房間隔，包括一間家庭房及儲物室，單位內置樓梯前往私人天台。單位採每日截標方式，招標期至今年5月31日止。