會德豐料今年推四盤共2000伙　油塘曦臺特色戶呎價3萬沽

本港爆發第五波疫情，持續至今近兩個月，防疫及限聚措施進一步收緊，新盤銷售活動近乎全線暫停，惟無阻發展商的年內新盤部署。會德豐地產今日（18日）於線上平台表示，期望今年可推售四盤，涉及約2,000伙，包括啟德MONACO MARINE、茶果嶺KOKO HILLS第3期，以及兩個啟德區合作項目。

會德豐又指，今年1月至3月中旬，合共售出約60個一手單位，套現約16億元，以亞洲樓王山頂MOUNT NICHOLSON分層單位成交價最高，涉5.83億元； 至於西南九龍維港滙系列，本年則暫售約40伙，套現約6.5億元，而全盤開售至今已累售近700伙，套現接近100億元。

會地首三個月暫沽60伙 涉約16億

至於該集團日前透過強拍投得的跑馬地雲地利道地皮，會德豐地產常務董事黃光耀預告，該項目將作豪宅發展，預計最快三年後推出。

日前，會德豐投得跑馬地雲地利道地皮，會德豐黃光耀預告將作豪宅發展，預計最快三年後推出。（資料圖片）

利奧坊．曦岸現樓示位接受預約參觀

其他大型發展商也在疫市下部署銷售。恒地（0012）大角咀利奧坊．曦岸上周展開交樓程序，全新現樓示範單位，日前亦開始接受預約參觀。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，自開放預約以來，反應理想，現樓示範單位今日（18日）正式對外開放。但由於疫情關係，發展商加設並上傳2座21樓B室及25樓H室的360度虛擬導覽到項目網站，供買家自由參觀。

曦臺累售317伙 套現逾40億

由宏安地產（1243）等發展、已屆現樓的油塘曦臺，昨日（17日）以招標形式售出一伙高層連平台特色海景戶，成交價3,707.6萬元。單位面積約1,229平方呎，屬4房2套連儲物室及工人房戶型，主人房直接連接平台，房間及平台均望向維港海景，呎價30,168元。

宏安地產執行董事程德韻表示，該買家鍾情單位的特色設計及海景景致，並看好油塘區內的發展潛力，遂決定購入特色單位作自住 。項目至今累售317伙，售出約97%單位，套現逾40億元。