政府推保就業2022　將剔除地產代理、發展商、物管公司

行政長官林鄭月娥日前公布推出新一輪「保就業2022」，並預告新一輪計劃可惠及110萬至130萬僱員，涉資約260億至310億元，不過，是次將收緊保障行業範圍，部分不受第五波疫情影響的行業會被剔除，即在是次保就業計劃中不會獲津貼。

初步額外剔除的十類行業，包括聘用多於50名員工的企業及行業如大型連鎖超級市場、大型藥房、物業管理公司、銀行、金融及保險機構、速遞派送公司、公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）、主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店、私家醫院、診所、化驗所、建造商、地產發展商及地產代理。

參考過去兩輪保就業計劃，地產代理界均有受惠，包括細行及大行。當中領取最多工資補貼為中原地產，共獲約1.1億元資助，承諾受薪僱員人數5,612人，連同旗下子公司如中原移民顧問、中原測量師及中原數據科技等，集團合計獲逾1.2億元資助。

至於美聯集團亦以不同公司申請資助，合共獲批約8,375萬元；利嘉閣地產及香港置業則分別獲發約4,754萬及1,940萬元的資助。此外，個別發展商早兩輪亦有申請及獲批資助，如高銀地產獲批補貼45.9萬元、嘉華地產獲批29.6萬元，大昌地產獲批124.2萬元等。

就新一輪的保就業2022，當局指，計劃最快4月接受申請，於今年5月至7月份實施，為期三個月，每名受惠僱員每月可獲發8,000元，然而目前保就業2022建議仍屬框架，須與商會、工會、立法會再商議細節。