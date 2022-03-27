3月新盤錄10宗撻訂　殺訂金額近千萬　啟德嘉峯匯佔4宗

第五波疫情嚴峻，一手交投疏落，單月成交量創近九年低位，連帶撻訂數字亦大幅減少。據本報統計，3月截至27日止，新盤錄得約10宗撻訂個案，為近年低位，較今年1月及2月份同期數字45宗及12宗為低；而涉及殺訂金額約997萬元。

15 WESTERN STREET新增兩宗撻訂

3月截至27日止，一手市場錄得的10宗撻訂，分布在4個新盤。其中，萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET，連錄兩宗撻訂，包括7樓D室及8樓B室，面積分別213及340平方呎，為開放式戶及一房，原於2020年以673.9萬及992.5萬元售出，已簽正式買賣合約。但兩伙同於3月25日列為終止交易，料遭沒收5%訂金，即分別涉約34萬及50萬元，殺訂金額共約84萬元。

嘉峯匯4宗撻訂 同月提價售出

此外，嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯3月錄得4宗撻大訂。據成交紀錄冊顯示，4個單位均在2019年12月至2020年9月期間成交，分布於1A座、2A座，實用面積介乎293至451平方呎，終止交易日期全為今年3月21日，料發展商殺訂逾385萬元。發展商隨即提價重推4伙並已全數售出，4伙成交價由813萬至1,267萬元，較原價高最多一成，共套現約4,093.1萬元。

至於毗鄰的尚．珒溋，由龍湖集團（0960）及合景泰富（1813）發展，3月亦錄得一宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，撻訂單位為第2座38樓G室，實用面積654平方呎三房，去年6月以1,961.4萬元沽出，料遭發展商殺訂196萬元。單位已安排重新出售。

另外，長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌3月錄得3宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，三個單位分別是3座及5座低層A、B室，實用面積分別為771及786平方呎、三房間隔，終止交易日期為3月14日及25日，料發展商殺訂近332萬元。

上述4個新盤全數已屆現樓。

柏傲莊 III 增10宗取消交易 累錄170宗

除上述撻訂外，取消交易個案方面，3月截至27日暫錄得約10宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計及撻訂。據統計顯示，柏傲莊 III 自去年8月至今已累錄約170宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的20%，相關取消交易單位涉銷售總額約28.1億元。