咖啡店疫市擴充　過江龍連鎖品牌半年增10店　90後趁平租創業

香港咖啡文化近年愈漸普及，可供「打卡」的咖啡店可謂成行成市。即使疫情持續逾兩年，限聚令、禁堂食等措施重創本港飲食業，仍無礙咖啡店疫市擴充，不論是連鎖品牌或是小店，「總有一間喺左近」。

新加坡「過江龍」數月極速開10店

據美聯工商舖數字及市場消息，2021至2022年3月底止，全港錄得至少20間咖啡店舖位租賃個案，集中於港島及九龍區。其中，結合科技的咖啡連鎖店FLASH COFFEE，為新加坡「過江龍」，主打外賣咖啡及小食。自去年9月登陸香港後極速擴充，短短數月，至今已在港設10間門市，分布上環、旺角、尖沙咀、觀塘等。

去年11月，FLASH COFFEE以月租約10萬元落戶銅鑼灣波斯富街77至83號地舖，僅200平方呎的舖面，呎租要約500元，以其一杯凍咖啡售36元計，每月要賣近2,800杯才夠交租。舖位前租客為售賣美妝產品。

科技公司開4層高咖啡旗艦店

至於另一咖啡品牌Preface Coffee & Wine，母公司為窗育科技公司Preface，同樣大玩餐飲與科技概念。繼中環店後，品牌去年11月於銅鑼灣開設四層高旗艦店，位於霎東街11至13號，面積逾5,500平方呎，舖位前租客為東亞銀行，現由Preface Coffee & Wine以約20萬元租用，呎租料約36元。除主打咖啡，亦是酒吧及科技工作坊。

除連鎖品牌外，不少咖啡小店無懼疫情開業，如第五疫情最嚴峻的3月份，市場連錄3宗咖啡店租賃個案。包括有咖啡店以每月約2.4萬元，承租北角蜆殼街6至16號寶榮大廈地下G2舖，建築面積約275平方呎，呎租約87元。舖位原由小食店百變蛋君自2020年起租用，惟2月底已遷出。

近一年部分咖啡店租賃個案。（美聯工商舖提供）

美聯旺舖高級區域營業董事陳起指，疫情為小本經營的咖啡店帶來更多的商機，尤其不少本土咖啡店，可以較低價承租市區地段；相反，大型連鎖咖啡店於去年疫情緩和時，曾一度活躍，但第五波疫情時則較為謹慎，寧待疫情緩和後再作打算。

薄利多銷 疫下開店創業成本大減

陳起解釋，大部分咖啡店主要是靠薄利多銷形式營運，疫下租金大幅回落，連咖啡機亦可供租用，開店成本門檻大大降低。再加上，咖啡不定一需要堂食，政府的抗疫政策對咖啡店生意的影響不算太大，不少80、90後年輕人趁此機會合夥創業。

「香港人飲咖啡文化好咗，但對咖啡嘅認知度其實唔係咁高。」他指，部分靚咖啡的成本較高，一杯靚咖啡的售價動輒可逾百元，普羅大眾或較難負擔，但市面不少成本較低的咖啡同樣受市場歡迎。

入伙新盤 傾向吸納咖啡店落戶

鑑於港人對咖啡的熱愛度有增無減，近年，部分入伙新盤亦傾向吸納咖啡店，作為其基座商場的租戶之一，以吸引人流。其中，今年2月入伙的啟德嘉峯匯，其基座1樓11號舖早前便引入咖啡店GoodDay Solar。另外，紅磡馬頭圍道63號入伙盤啟岸，其基座1樓4號舖，今年1月亦獲咖啡店Rim coffee進駐。

雖然咖啡店風潮持續，但陳起預料，行業擴充速度將於疫情後稍為放緩，他指若然無口碑，純粹只供「打卡」，顧客未必回頭，生存空間漸下降，大品牌將再次壟斷新興市場。