政府委任新一屆城規會成員　任期兩年　新增6位非官方成員

政府致力增加房屋供應，市區及新界新發展區將有大量用地進行改劃，城規會功能日漸重要。政府公布，已委任6名官方及25名非官方人士為新一屆城市規劃委員會（城規會）的成員，任期兩年，由2022年4月1日起至2024年3月31日止。發展局常任秘書長（規劃及地政）及黃令衡將分別繼續擔任城規會主席及副主席。

發展局發言人表示，城規會的非官方成員來自廣泛的界別及背景，他們具有不同範疇的專業知識及豐富經驗，定可協助城規會履行第131章《城市規劃條例》（條例）的法定職能。

城規會成員亦分别會出任該會轄下兩個規劃小組委員會（即都會規劃小組委員會和鄉郊及新市鎮規劃小組委員會）的成員。規劃署署長將繼續擔任兩個規劃小組委員會主席。馮英偉及廖凌康將分別繼續擔任都會規劃小組委員會和鄉郊及新市鎮規劃小組委員會副主席。

何鉅業、呂守信等加入城規會

新委任的6位非官方成員為張李佳蕙（機管局機場運行執行總監）、何鉅業（測量師學會前會長）、呂守信（市建局執行董事）、馬錦華（香港社會企業總會理事長者安居協會創會總幹事）、徐詠璇（香港大學協理副校長）、黃傑龍（香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事）。