消費券．更新｜4月7日發放首階段5000元　一文看清各大商場優惠

第一階段5,000元電子消費券，將於本月7日（周四）發放，使用期限約七個月，直至今年10月31日，配合早前已公布4月21日起逐步放寬現行的防疫措施，各大發展商已作全新部署，就旗下商場推出不同消費券優惠吸客。

恒地7大商場消費5000元送禮券

恒地（0012）表示，旗下7個商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將推出「消費券購物二重賞」，H•COINS會員於推廣期內，以指定電子消費平台累積消費滿5,000元，即有機會獲額外400元恒基地產旗下商場電子禮券 ，包括200元購物電子禮券及200元餐飲電子禮券。

新地十五大商場推逾800萬元獎賞

新地（0016）表示，旗下15大商場包括apm、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場、新翠商場、新都廣場、置富南區廣場等，由4月1日起首階段送出總值逾800萬元獎賞，只要以指定電子消費券領取平台消費滿500元，可獲贈100元Point Dollar；另有200元美食優惠券、無需消費享3小時免費泊車優惠等。

新地十二大商場推最高100%回贈

新地12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，由3月31日至4月30日期間推出回贈，會員以4大指定電子消費券支付工具，於指定商場消費滿指定金額，最高可獲1.2萬元的禮券及禮品 ，回贈率最多100%。

新城市廣場派逾1000萬元商場電子禮券

新城市廣場表示，將推出4大優惠，包括派發逾1,000萬元商場電子禮券、推出新城市廣場X HomeSquare有獎遊戲，消費滿500元或以上可參與遊戲一次，獎品包括2,000元新地商場現金券、價值2,980元Ogawa O.M.G 足部按摩器、價值2,680元Ogawa 揉揉肩、價值800元Calvin Klein手錶、50元Franc Franc 禮券等，另有4小時免費泊車優惠等。

華懋七大商場及中環街市推300萬元獎賞

華懋集團表示，旗下7大商場包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市，今次再度加碼，將推出300%的回贈優惠。於4款指定儲值支付工具消費滿100元，可獲一套三張港幣100元的現金券，合共價值300元，每張收據最多可換領兩套現金。

HomeSquare送逾200萬元禮品及現金券

沙田HomeSquare表示，由4月7日起， 推出總值逾200萬元的禮品及商戶現金券，配合消費券使用，可獲最多2,640元禮券。由4月7日起，只需消費滿500元即可參加配對有獎遊戲，贏取逾5,000元禮品；消費滿5,000元或以上，可獲最多1,400元禮券回贈。

朗豪坊：食肆消費200元送200元現金券

鷹君旗下冠君產業信託 （2778）的朗豪坊表示，將於4月21日起至5月20日推出活動，會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿200元，可獲商場200元現金禮券。而於零售商舖消費滿500元或1,000元，可獲10%餐飲回贈、即50元或100元現金禮券。

信和六商場單一消費滿3800元可換音樂會門票

信和集團表示，旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心推出優惠，會員於4月7日至20日期間，以S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，可選購多款禮品及商場商戶現金券套裝，價值3,800元。每套商戶現金券套裝，共有38間不同商戶之100元現金券，涵蓋逾250間商戶，此外，線上單一消費滿3,800元，有機會換領音樂會門票兩張。

信和旗下奧海城。

時代廣場推1.4萬元優惠券獎賞

九倉（0004）銅鑼灣時代廣場表示，推出多項消費獎賞回贈，包括1.4萬元優惠券。會員由即日起至5月15日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，可換領購物優惠券及美食優惠券，所有優惠券可於130間商戶內使用，最低五折。而4月4日起至4月30日，合資格顧客在消費同日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶，以單一電子消費滿100元或以上，即可額外換領100元city’super購物禮券。

恒隆商場累積消費1500元可獲兩張電子券

恒隆地產（0101）於4月1日起推出「hello週年消費賞」。顧客於恒隆旗下商場每星期累積消費滿1,500元，即可獲港幣100元之購物電子券、及港幣50元之餐飲電子券兩張。推廣期內新登記之會員同時完成限時任務，更可獲最高50元商戶電子券。