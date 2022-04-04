今年首個大型全新盤　港鐵錦上路站項目命名柏瓏 I　涉715伙

隨著第五波疫情稍為緩和，踏入第二季終有首個大型全新盤登場，為信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站發展項目第1A期，今日（4日）正式命名為柏瓏 I（GRAND MAYFAIR I）。

涉715伙 主打一至兩房戶型

中國海外地產董事總經理游偉光指指，項目設兩幢住宅大樓，分為四座，提供715伙，戶型涵蓋一房至三房戶，並主打一至兩房戶型單位。

信置營業部集團聯席董事田兆源預期，預售樓花同意書的審批進度，將隨疫情緩和而加快，相信短時間將內會獲得相關文件，會適時上載樓書。設於九龍尖沙咀中心的示範單位及展銷廳正在準備中。

項目定價方面，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，除去年底推出的元朗站上蓋項目，亦會參考鄰近的鐵路上蓋項目，如荃灣西站上蓋的成交價，最終會視乎市況而定，以貼市價推出。

另外，項目設有13.5萬平方呎園林空間，以及3.7萬平方呎雙會所。未來錦上路亦會興建面積達43萬平方呎的大型商場，可滿足住戶生活需要。

翻查資料，該項目由上述財團於2017年5月以83.3億元投得，每呎樓面地價6,735元。項目位於錦河路及東匯路交界，提供總樓面逾123.67萬平方呎。據地政總署資料，項目預計落成日期為2024年6月底。

整個錦上路站項目將分多期發展，料合共提供2,200伙。