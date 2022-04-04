林鄭不連任｜曾申報在港無物業　退任後料可首置身份買樓

特首林鄭月娥宣布將不會參與特首選舉，放棄競逐連任，並指「佢哋（家人）認為我夠鐘返屋企」，其任期今年6月30日結束。由於她本人之前申報在香港並無擁有物業，故遷出禮賓府後，若然留港定居，或可以首置身份入市。

曾嘆長俸唔夠買灣仔300呎樓

據資料，林鄭月娥之前僅申報一個位於廣東中山市的住宅單位及車位，由其丈夫林兆波擁有，作自住用途。除此之外， 她在港並無物業。而過去五年她一直居於禮賓府內。

早於2017年，林鄭月娥出席商台節目時曾被問到，如當選成為特首會否搬入禮賓府，她回應指「梗係會啦，如果唔係住邊到」，並指自己也有置業難題，「我嗰一筆過的長俸𠵱家係灣仔買唔到300呎（住宅）。」故表示很明白市民的上車問題，「居住環境搞唔掂，個心好唔舒服。」

2017年灣仔囍滙一伙約300餘呎的細單位，樓價約800餘萬元。（資料圖片）

參考過去五年任期，林鄭月娥的平均月薪約為39萬至42萬元，期內曾減薪及加薪，並且以現金出糧，故粗略估算， 她任內收入合計約2,000餘萬元。以此金額計，撇除中細價屋苑外，豪宅級數的選擇不算太多。

隨著她將遷出禮賓府，若然選擇在港定居，並按其「置業為主導」的房策理念、即排除租樓後，假設目前手持2,000餘萬元想入市，港島為例，叫價相若的屋苑只有如鰂魚涌太古城、西半山嘉兆臺、北角和富中心、薄扶林貝沙灣及寶翠園等。

如西半山嘉兆臺，面積822平方呎的三房戶，現叫價2,000萬元。另貝沙灣4期南灣，約653平方呎的兩房戶，現叫價同為2,000萬元。若然要進駐私隱度較高的半山或南區區，估計需要加碼。由於她申報在港沒有物業，估計可以首置身份入市，省卻部分印花稅項。