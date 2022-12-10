將軍澳跨灣大橋通車　盤點區內名人業主　最豪藝人1280萬購晉海

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將於本周日（11日）通車，對於將軍澳及日出康城居民而言，可謂一大喜訊。參考將軍澳及日出康城一帶，近年有大量新樓落成，加上鄰位於將軍澳工業邨的TVB，故吸引不少名人藝人進駐，成為區內業主。



Coffee居將軍澳連平台特色戶

其中，藝人兼瑜伽導師林芊妤（Coffee）對將軍澳區可謂情有獨鍾。現居於將軍澳的Coffee，不時上載日常家庭生活照到社交平台，可見她居於將軍澳南的一個半新盤，而且連有特大平台，估計是屋苑的特色平台戶。此外，她在2015年與家人斥資約800萬元購入緻藍天一個四房單位。而2018年Coffee曾現身日出康城LP6的售樓處，有指她有入票認購LP6，惟未有成功購入單位。

陳展鵬斥逾千萬購晉海 鄰居為姚子羚

由於TVB位於將軍澳工業邨，故不少TVB藝人也選擇於區內置業。如陳展鵬便是日出康城的業主之一，他在2017年豪斥1,280萬元買入晉海一個約700平方呎的單位，據知是贈予其母。而另一藝人業主姚子羚亦以930萬元購入同屋苑623平方呎的單位。

而藝人及港姐蔡思貝則在2018年，向發展商一手買入日出康城LP6一個兩房單位，作價約807.6萬元。至於無綫電視助理總經理樂易玲則在2018年以880.3萬元入市，一手買入日出康城MALIBU一個453平方呎的兩房單位，呎價1.94萬元。據知，MALIBU的業主還有胡諾言、古明華等。

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將澳南亦有名人捧場客，如「影后」惠英紅在2017年斥約1,433萬元，一手買入MONTEREY一伙三房戶，面積886平方呎，惠英紅揀樓當日更指「有需要同買得起咪買，冇乜點理」；周秀娜亦是同屋苑的業主，以757萬元買入522平方呎單位。

不過亦有藝人選擇二手物業，如龔嘉欣於2020年初斥約935萬元買入將軍澳維景灣畔一個高層單位，實用面積504平方呎，呎價約1.86萬元。