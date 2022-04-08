啟德MONACO MARINE上樓書　559伙最細324呎起　最快下周開價

疫情緩和，新樓銷售活動亦漸漸回復正常。會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE今日（8日）上載項目樓書，據樓書顯示，該盤提供559伙，實用面積324至1,570平方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約11個月。

據樓書所示，項目分為四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分1A座及1B座，樓高35層，其餘4幢低座樓高6至8層，當中高座佔453伙。項目共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎。

四房戶面積最大1708呎

面積最細單位為低座B座1樓至3樓、5樓及6樓的C室，實用面積324平方呎，同屬一房間隔。而面積最大為1A座38樓頂層A室，實用面積1,708平方呎，採四房雙套間隔，連平台265平方呎及天台747平方呎。

最快4月展開首輪銷售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE最快於下周開價，並於下周復活節假期，開放項目位於尖沙咀海港城港威大廈的展銷廳，以及三個示範單位予公眾人士參觀。同時預告最快下周公布銷售安排或首張價單，期望4月內可進行第一輪銷售。

黃光耀又指出，首階段將集中推售高座單位453伙，料以貼市價推出。項目主打兩房至三房單位，佔總數8成，當中近一半單位可望維港景或座向東南。作為疫情後首個推售的大型樓盤，黃光耀相信有助釋放累積已久的購買力。

至於旗下茶果嶺KOKO HILLS第3期，黃光耀稱因疫情影響政府審批文件進度，項目推出時間或由今年年中改至第三季。