啟德MONACO MARINE 明向傳媒開放示位　首批料涉112伙

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，上周已公布樓書，銷售開始進入直路。會德豐地產常務董事黃光耀今日（11日）出席活動指，將於明天開放MONACO MARINE的示範單位予傳媒參觀，待復活節假期示位將對外開放。

他又指，MONACO MARINE最快本周內公布首批價單，料涉112伙，當中涵蓋高座一至三房戶型。迄今暫錄逾8,000人網上預約登記參觀示範單位。黃光耀續指，東鐵線過海段計劃今年6月通車，屆時啟德交通更方便，故項目吸引約兩成港島客查詢。

被問及對樓市的看法，黃光耀指，隨著疫情緩和及社交距離措施逐步放寛，早前累積的購買力料隨新盤推出而慢慢釋放。他預計，4月份的一手成交量有望可以提升至800至1,000宗的正常水平，認為現時為趁低吸納的好時機。

為配合銷售，利嘉閣地產MONACO MARINE旗艦店今開幕。利嘉閣地產總裁廖偉強指，隨着社交距離措施逐步放寬，預計新盤將「排山倒海」登場，料第二、 三季的一手成交宗數有力追落後，加上「波叔Plan」可帶動換樓鏈。

MONACO MARINE由一幢高座住宅大樓，及4幢低座大樓組成，合共559伙，實用面積介乎約320至1,700平方呎，間隔涵蓋一至三房，預計落成日期為2023年3月15日。