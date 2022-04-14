CCL連升兩周報179.65點　分析：樓價見底回升　料下半年重上190點

中原城市領先指數CCL最新報179.65點，按周升0.17%，連升兩周共1.30%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，確認樓價見底回升，展望CCL下半年目標重上190點水平，可收復早前的跌幅。

黃良昇指，受惠於政府逐步放寬社交距離措施，以及一連四日的復活節長假等因素，對樓市的影響將反映於5月上旬公佈的CCL中。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）雖回軟，但仍比兩周前的低位高，走勢反覆向上。CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL（中小型單位）報178.97點，按周跌0.15%。CCL（大型單位）報183.14點，按周升1.74%，升幅十六周以來最大，連升兩周共2.63%。

港島連升三周共3.37% 獨九龍報跌

至於按地區劃分，本周四區樓價「三升一跌」，港島CCL_Mass報185.76點，按周升0.46%，連升三周合共3.37%。新界西CCL_Mass報169.31點，按周升0.31%，連升兩周共2.15%。新界東CCL_Mass報193.37點，按周升0.06%。九龍CCL_Mass報170.40點，按周跌1.62%。