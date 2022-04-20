收樓在望？ 傲玟新增兩宗撻大訂　大手客寧損失870萬訂金亦棄購

由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，已多次延遲交樓，至上周四發展商透露項目已恢復施工，預計今年8月初完工。雖然交樓現曙光，不過，有買家仍選擇棄購，項目今日新增兩宗撻大訂，合共涉及樓價逾8,700萬元，兩伙原由同一買家持有，料是次損失一成訂金，損失逾870萬元。

據成交紀錄冊資料，傲玟第2座11樓A室及12樓A室，實用面積均為1,403平方呎，三套房間隔。兩個單位原於2021年3月9日透過招標形式沽出予一組陳姓買家，當時成交價分別約4,364.7萬及4,366.1萬元，呎價約31,110元及31,120元。當時項目已較原定交樓日期遲了半年。

不過，兩個單位於今年4月14日已終止買賣合約，即撻大訂。由於兩伙是採用建築期付款，即買家已支付樓價10%作為首期，餘下尾數90%本來須於收樓前14天支付予發展商，不過項目一直延遲交樓。

↓↓傲玟1月份現場狀況↓↓

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何文田傲玟的最初關鍵日期原為2020年11月30日，惟其後三度更改關鍵日期為2021年5月29日、7月6日，及2022年1月6日。

去年8月底，發展商更因為未能證明可應付工程超支，被運房局撤銷其預售樓花許可，涉及379伙，樓盤面臨「爛尾」危機。直至今年4月中，作為項目發展商的金鋑有限公司回覆《香港01》指，傲玟在4月上旬已經全面復工，預期8月初完工，並將向地政總署申請合約完成證明書（Certificate of Compliance，俗稱「滿意紙」）。估計屆時可以現樓形式銷售。

傲玟開售至今錄得28宗成交，惟連同上述兩伙，已有8宗交易告吹，即累積僅沽出20個單位，佔全盤401伙約5%。