4月新盤錄17宗撻訂　殺訂逾2300萬　SEA TO SKY單日十連撻最多

據本報統計，4月截至27日止，新盤市場錄得約17宗撻訂個案，較上月同期多出7宗，涉及殺訂金額逾2,300萬元，當中以日出康城SEA TO SKY佔10宗屬最多，佔月內一手撻訂總數逾六成，殺訂金額逾千萬元。

SEA TO SKY單日十連撻 殺訂千萬

長實（1113）與港鐵（0066）的日出康城SEA TO SKY，全盤1,422伙於去年7月份沽清，去年底入伙，上周卻單日爆出10宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，該批單位涵蓋兩房至四房海景戶，​實用面積由468至1,054平方呎，於由2020年6月至2021年5月期間成交，全數已簽署正式買賣合約，成交額由790.7萬至1,967.9萬元，惟4月22日一同被列為取消交易。由於大部份買家選用建築期付款，料遭沒收5%至10%訂金，殺訂金額共約1,070萬元。發展商表示，準備短期重推相關單位。

SEA TO SKY 4月單日錄十連撻，發展商預告，短期重新推售相關單位。

紅磡曼翹買家遭沒收48萬訂金

此外，桂洪集團旗下紅磡單幢盤曼翹，錄得首宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，23樓D室，實用面積186平方呎，開放式間隔，去年9月以481.2萬元沽出，已簽正式買賣合約，買家選用建築期付款。惟有關交易於4月8日列為終止交易，料買家已撻大訂，料損失樓價10%、即48.12萬元訂金。

傲玟大手客被沒收「八球」訂金

至於數度延遲交樓的何文田傲玟，由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有，早前新增兩宗撻大訂，包括第2座11樓A室及12樓A室，實用面積均為1,403平方呎，三套房間隔。

據成交紀錄冊顯示，兩單位於去年3月招標售予一陳姓買家，當時成交價分別約4,364.7萬及4,366.1萬元，採用建築期付款。惟交易於4月14日已終止，料遭沒收10%訂金，即約873萬元。

其他撻訂個案，包括來自信置（0083）白石角逸瓏灣8、嘉華國際（0173）啟德嘉峯匯，會德豐啟德GRANDE MONACO等，分別各錄一宗撻訂。

青衣薈藍錄撻訂 料損失26.07萬元

宏安地產（1243）青衣薈藍錄一宗撻訂個案，據成交紀錄冊顯示，涉及單位為19樓A12室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔，於本月14日以521.4萬元沽出，呎價為25,685元。惟買家在簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展，料買家已撻定，並損失樓價5%，即被殺訂約26.07萬元。

柏傲莊 III 新增11宗取消交易

除撻訂外，取消交易個案方面，4月截至27日暫錄約11宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計及撻訂。

據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約189宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的22.3%，相關取消交易單位涉銷售總額約40.7億元。