立法會三讀通過禁追租法　龍漢標：反對立法干預私人合約

立法會今日（28日）恢復二讀《商業租户短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，即立法禁止業主向指定租戶追租三個月，並以不記名投票方式三讀通過。

陳茂波在《財政預算案》提出，立法禁止向受疫情影響的指定行業追租，引起業主及商戶反彈，陳茂波其後作出5項修訂，包括業主若透過協商與租戶重新簽訂新租金協議，即可免受條例規管等。

就此，地產及建造業界議員龍漢標表示，原則上反對透過立法干預私人合約，認為即使是非常時期的短期措施，也會打擊香港國際金融中心聲譽。對於政府指海外地方亦有類似措施，龍漢標指該些地方有相關的調解、仲裁程序，但香港沒有制定有關配套。

龍漢標又認為，措施由今年1月開始生效，令保護期延長七至八個月，忽略法例的實際追溯力，偏離針對中小企、設三個月保護期的立法原意。

龍漢標認為，立法禁追租將打擊香港國際金融中心聲譽。（盧翊銘攝）

易志明：可能違反《基本法》保護私有產權精神

至於選委界議員管浩鳴則批評條例「為難立法會」，表面上堂而皇之，為企業提供喘息空間，實際上破壞了多年來行之有效的私有產權制度。「無疑將立法會變成箭靶，若通過勢必立下政府嚴重干預市場的先例，若不通過，立法會又背負『置中小企不顧』的污名，可謂左右為難。」

管浩鳴又指，條例草案與《基本法》中保護私有產權有所牴觸，倘若租客走數，業主便會無辜承受數個月的損失，反問是否公平。至於航運界議員易志明表示，立法手段干擾自由經濟，甚至可能違反《基本法》保護私有產權精神，有開壞先例之嫌，認為可一不可再。